Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Раскрыты гонорары российских звезд во время пандемии 

Аргументы Недели 4 часа назад
Раскрыты гонорары российских звезд в пандемию
Фото: globallookpress.com
Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров в рамках разговора с журналистами рассказал, какие гонорары запрашивают звезды российской эстрады за выступления в период пандемии COVID-19.
Лавров заметил, что артисты из-за введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции ограничений начали массово понижать гонорары, а некоторые и вовсе остались без работы.
По словам концертного директора Софии Ротару, цена частных новогодних выступлений Валерии, Кристины Орбакайте, Леонида Агутина и Анжелики Варум раньше составляла около трех с половиной миллионов рублей. Теперь же они приняли решение сократить эту сумму почти вдвое.
Ротару также оказалась в непростом положении — из-за того, что певица получает гонорар в евро, стоимость ее выступлений выросла. Снижать сумму звезда не хочет.
Видео дня. 6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Аргументы Недели: последние новости
Пятый канал передал информацию о госпитализации актрисы Светланы Светличной Пятый канал передал информацию о госпитализации актрисы Светланы Светличной Алибасов принял решение назвать будущего ребенка от молодой помощницы в честь коронавируса Алибасов принял решение назвать будущего ребенка от молодой помощницы в честь коронавируса Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле текущего года потеряла второго ребенка Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле текущего года потеряла второго ребенка
Звёзды , Леонид Агутин , Кристина Орбакайте , Анжелика Варум , Сергей Лавров , София Ротару
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение