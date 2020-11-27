«Табу нет»: Карпович высказалась о романах с женатыми

Возлюбленная Павла Прилучного дала первое интервью после новостей об их романе.

Этим летом в жизни звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович произошли глобальные перемены. Артистка завела роман с партнером по спектаклю Павлом Прилучным, стала мишенью для хейтеров, обвинявших ее в развале семьи Прилучного и Муцениеце (и из-за этого Карпович даже пришлось закрыть комментарии в Instagram) и даже кардинально сменила имидж. Недавно Мирослава косвенно опровергла свою вину в расставании звезд «Закрытой школы» и подчеркнула, что мама научила ее не брать чужое. Но в интервью для «Комсомольской правды» актриса заявила, что для нее настоящие чувства сильнее любых табу.

"Если чувства настоящие, то никаких табу нет. Как у девушек, так и у мужчин. Чему быть, тому статься", — высказалась Мирослава Карпович.

Актриса также подчеркнула, что для нее не важен финансовый статус избранника. Куда важнее, чтобы он «был сильным мужчиной во всех смыслах данного прилагательного».

«Если мужских качеств нет, то никакие миллионы меня не завлекут и не заманят», — заключила артистка.

Сейчас Мирослава Карпович занята заботой о возлюбленном: Павел Прилучный попал в больницу после драки и даже перенес операцию. Папарацци сняли звезду возле его палаты. Девушка ежедневно привозит ему продукты и справляется о здоровье.