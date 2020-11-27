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Названы гонорары российских звезд во время пандемии 

Мария Грибова 3 часа назад
Названы гонорары российских звезд в пандемию
Фото: РИА Новости
Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, в разговоре с журналистами назвал гонорары, которые запрашивают артисты российской эстрады в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Собеседник».
В первую очередь, Лавров отметил, что из-за введенных ограничений звезды стали массово понижать гонорары, а некоторые и вовсе остались без работы.
По его словам, стоимость частных новогодних выступлений таких артистов, как Валерия, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин и Анжелика Варум раньше составляла около трех с половиной миллионов рублей. В связи с пандемией коронавируса они приняли решение сократить сумму почти вдвое.
Что касается самой Софии Ротару, поскольку певица получает гонорар в евро, стоимость ее выступлений выросла. При этом снижать цену Ротару не собирается.
Ранее «Рамблер» писал о том, что жена Ефремова высказалась о разводе.
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