Названы гонорары российских звезд в пандемию

Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, в разговоре с журналистами назвал гонорары, которые запрашивают артисты российской эстрады в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Собеседник».

В первую очередь, Лавров отметил, что из-за введенных ограничений звезды стали массово понижать гонорары, а некоторые и вовсе остались без работы.

По его словам, стоимость частных новогодних выступлений таких артистов, как Валерия, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин и Анжелика Варум раньше составляла около трех с половиной миллионов рублей. В связи с пандемией коронавируса они приняли решение сократить сумму почти вдвое.

Что касается самой Софии Ротару, поскольку певица получает гонорар в евро, стоимость ее выступлений выросла. При этом снижать цену Ротару не собирается.