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Секс Беременность Свадьбы

«Застукала в собственном душе»: Караулова рассказала об измене жениха 

WMJ.ru 1 час назад
«Застукала в собственном душе»
Фото: WMJ.ru
Юлианна Караулова призналась, что в своей жизни несколько раз прощала бывшему бойфренду его измены.
Личная жизнь Юлианны Карауловой кажется определенной: артистка уже много лет состоит в отношениях с продюсером Андреем Черным. Тот даже сделал певице предложение. Однако оказалось, что во время предыдущего романа финалистка «Фабрики звезд-5» пережила немало неприятных моментов. В том числе ей пришлось пережить измену бойфренда, о которой Юлианна узнала, столкнувшись с любовницей изменщика в душе собственной квартиры. Артистка заехала домой взять платье, с трудом попала домой из-за запертой изнутри двери и обнаружила в душе знакомую журналистку.

"Ну, я подождала, пока она домоется. И это, конечно, чудовищно неловкая ситуация. Я спросила только, как долго они встречаются. Она ответила, что один месяц. Я поинтересовалась, что он ей сказал про меня. Он сказал, что мы расстались, а я не успела забрать вещи. Она начала плакать. И я по-женски ее понимаю, потому что он ее обманул, меня обманул. Мы с ней нормально поговорили, даже до дома предложила ее довезти, но она сказала, что это будет слишком", — рассказала Юлианна Караулова для PEOPLETALK.

Она добавила, что после извинений бойфренда простила его. В последующем даже приняла его предложение пожениться, однако на этапе между помолвкой и свадьбой тот изменил снова, и Юлианна решила расстаться с ним.
В последнее время Юлианна Караулова упоминается в прессе в связи с ее новыми образами. Недавно она сделала завивку и укладку, из-за которой ее сравнили с Аллой Пугачевой. Также артистка удивила поклонников образом в платье-диско-шаре. Певица примерила и дерзкий наряд из кожи, дополнив его «мокрой» укладкой.
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