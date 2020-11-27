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Казаченко предсказал собственную голодную смерть 

Мария Грибова 1 час назад
Казаченко предсказал собственную голодную смерть
Фото: РИА Новости
Советский и российский певец Вадим Казаченко предсказал свою голодную смерть из-за ограничений в пандемию коронавируса. Об этом рассказал концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров, сообщает «Собеседник».
Казаченко поделился с Лавровым, что уже долгое время сидит без работы. Сергей рассказал, что он увидел одну из новых песен Казаченко в его социальных сетях:

«Я переслал им (Вадиму Казаченко и его жене и продюсеру Ирине Аманти — прим. «Рамблер») видео и говорю: "Надо же, как много у вас хитов!"».

На что сам Казаченко ответил, что хитов у него действительно много, только петь их негде, добавив, что с женой помирает с голода. Это все артист объяснил тем, что из-за пандемии коронавируса «концертов нет вообще».
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы гонорары российских звезд в пандемию.
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