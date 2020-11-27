«Застукала в собственном душе»

Российская певица Юлианна Караулова призналась, что ей несколько раз приходилось прощать измены бывшему бойфренду. Об этом артистка рассказала изданию Peopletalk.

В беседе с журналистом Юлиана поделилась, что однажды она узнала об измене, столкнувшись с любовницей изменщика в душе собственной квартиры:

«Ну, я подождала, пока она домоется. И это, конечно, чудовищно неловкая ситуация. Я спросила только, как долго они встречаются. Она ответила, что один месяц. Я поинтересовалась, что он ей сказал про меня. Он сказал, что мы расстались, а я не успела забрать вещи. Она начала плакать. И я по-женски ее понимаю, потому что он ее обманул, меня обманул. Мы с ней нормально поговорили, даже до дома предложила ее довезти, но она сказала, что это будет слишком».

Певица добавила, что после извинений бойфренда простила его. И спустя время даже приняла его предложение руки и сердца. Однако роман все равно закончился расставанием.

Сейчас Юлианна уже несколько лет состоит в отношениях с продюсером Андреем Черным. Тот даже сделал певице предложение.