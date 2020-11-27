Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Юлианна Караулова рассказала об измене жениха 

Мария Грибова 58 минут назад
«Застукала в собственном душе»
Фото: РИА Новости
Российская певица Юлианна Караулова призналась, что ей несколько раз приходилось прощать измены бывшему бойфренду. Об этом артистка рассказала изданию Peopletalk.
В беседе с журналистом Юлиана поделилась, что однажды она узнала об измене, столкнувшись с любовницей изменщика в душе собственной квартиры:

«Ну, я подождала, пока она домоется. И это, конечно, чудовищно неловкая ситуация. Я спросила только, как долго они встречаются. Она ответила, что один месяц. Я поинтересовалась, что он ей сказал про меня. Он сказал, что мы расстались, а я не успела забрать вещи. Она начала плакать. И я по-женски ее понимаю, потому что он ее обманул, меня обманул. Мы с ней нормально поговорили, даже до дома предложила ее довезти, но она сказала, что это будет слишком».

Певица добавила, что после извинений бойфренда простила его. И спустя время даже приняла его предложение руки и сердца. Однако роман все равно закончился расставанием.
Сейчас Юлианна уже несколько лет состоит в отношениях с продюсером Андреем Черным. Тот даже сделал певице предложение.
Ранее «Рамблер» писал о том, что жена Хрусталева рассказала о поцелуях с Куценко.
Видео дня. 6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Женский форум 12
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение