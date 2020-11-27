Звезда «Интернов» развелась

Звезда сериала «Интерны» Юлия Назаренко-Благая развелась с мужем — актером Сергеем Гузеевым. Брак просуществовал около года, а причиной расставания стали разные взгляды на жизнь. 43-летний Гузеев отметил, что они сильно ошиблись, когда решили стать мужем и женой. Также актер добавил, что не держит зла на женщину и никаких обид по поводу расставания нет. Об этом пишет «СтарХит»

Напомним, что пара познакомилась на съемочной площадке сериала «Глаза в глаза». В проекте актер сыграл роль начальника следственной группы, а Назаренко-Благая пробовалась на главную роль, но позже была приглашена сыграть подругу главной героини. Там же, на съемочной площадке Сергей и сделал Юлии предложение руки и сердца.