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Звезда «Интернов» Назаренко-Благая развелась с Гузеевым 

Teleprogramma.pro 27 минут назад
Звезда «Интернов» развелась
Фото: globallookpress.com
Звезда сериала «Интерны» Юлия Назаренко-Благая развелась с мужем — актером Сергеем Гузеевым. Брак просуществовал около года, а причиной расставания стали разные взгляды на жизнь. 43-летний Гузеев отметил, что они сильно ошиблись, когда решили стать мужем и женой. Также актер добавил, что не держит зла на женщину и никаких обид по поводу расставания нет. Об этом пишет «СтарХит»
Напомним, что пара познакомилась на съемочной площадке сериала «Глаза в глаза». В проекте актер сыграл роль начальника следственной группы, а Назаренко-Благая пробовалась на главную роль, но позже была приглашена сыграть подругу главной героини. Там же, на съемочной площадке Сергей и сделал Юлии предложение руки и сердца.
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