Обедневшим звездам посоветовали продать особняки

Российский поэт-песенник Илья Резник посоветовал обедневшим звездам, которые жалуются на уменьшение заработков из-за пандемии коронавируса, продать особняки и другую недвижимость и жить на вырученные деньги. Поэт в интервью «Собеседнику» отметил , что знаменитости находятся в лучшем положении, чем остальные люди.

По словам Резника, у российских знаменитостей нет причин для жалоб по поводу материального положения, так как до истории с коронавирусом большинство из них успели заработать на недвижимость. Поэт также призвал обратить внимание на уровень жизни других людей и не сравнивать занятость звезд с работой шахтеров и врачей.

«Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины, какие у них были гонорары на корпоративах. Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке. Недорого, со скидкой, и жить на эти деньги. Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать», — заявил Резник.

Резник также предложил артистам зарабатывать на жизнь в другой сфере деятельности. Поэт рассказал изданию о своем знакомом юмористе, который в период пандемии был вынужден уйти из профессии и начал работать «то ли водителем, то ли сантехником, то ли грузчиком». Поэт поставил в пример и супругу своего друга, который живет на Рублевке. Резник объяснил, что женщина никогда не работала, но в сложившейся ситуации устроилась мастером по маникюру.