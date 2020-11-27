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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: «Пальто стоит больше, чем бюджет Тобольска» 

Мария Грибова 2 часа назад
На слуху: «Пальто стоит больше, чем бюджет Тобольска»
Фото: @instasamka
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Не любил Конкина и говорил, что это плохой человек»

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о том, что Армен Джигарханян терпеть не мог своего коллегу Владимира Конкина, который пришел проводить артиста в последний путь.
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Брежнева взволновала фанатов фото в боди

@ververa
На днях Вера Брежнева выпустила новый клип на трек Sestra, где предстала сразу в нескольких эффектных образах. В одном из них — пожалуй, самом запоминающемся — звезда провела отдельную фотосессию.
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«Одно это пальто стоит больше, чем бюджет Тобольска»

@instasamka
Известная блогерша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, рассказала о своих доходах и расходах. Девушка, которая с детства мечтала выбраться из небольшого города Тобольск, гордится своими заработками.
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Жена Хрусталева рассказала о поцелуях с Куценко

@goncharukmasha
Солистка «Фабрики» и жена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук рассказала о поцелуях с Гошей Куценко. Группа снимала клип на песню «Кабы я была».
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Названы гонорары российских звезд в пандемию

Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, в разговоре с журналистами назвал гонорары, которые запрашивают артисты российской эстрады в период пандемии коронавируса.
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Видео дня. 6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
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