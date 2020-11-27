На слуху: «Пальто стоит больше, чем бюджет Тобольска» 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о том, что Армен Джигарханян терпеть не мог своего коллегу Владимира Конкина, который пришел проводить артиста в последний путь.

@ververa

На днях Вера Брежнева выпустила новый клип на трек Sestra, где предстала сразу в нескольких эффектных образах. В одном из них — пожалуй, самом запоминающемся — звезда провела отдельную фотосессию.

@instasamka

Известная блогерша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, рассказала о своих доходах и расходах. Девушка, которая с детства мечтала выбраться из небольшого города Тобольск, гордится своими заработками.

@goncharukmasha

Солистка «Фабрики» и жена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук рассказала о поцелуях с Гошей Куценко. Группа снимала клип на песню «Кабы я была».

Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, в разговоре с журналистами назвал гонорары, которые запрашивают артисты российской эстрады в период пандемии коронавируса.