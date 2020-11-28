Названы самые популярные российские исполнители 

Рейтинг составили специалисты газеты «Культура».

Популярность певцов и певиц у слушателей оценивалась исходя из нескольких критериев: частота живых выступлений, известность на стриминговых платформах, количество просмотров и положительных оценок клипов, а также число подписчиков артистов в социальных сетях и их гонорары за выступления.

В итоге в список вошли в основном исполнители нового поколения. Первую ступень пьедестала занял дуэт Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль), на втором месте рейтинга оказался Элджей, третье место поделили между собой Тимати и группа Little Big. Замкнули пятерку исполнителей, пользующихся наибольшей популярностью Zivert и Morgenshtern.

Не остались без внимания и такие музыканты, как Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Полина Гагарина, чьи имена также попали в рейтинг самых востребованных поп-звезд.