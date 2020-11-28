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Названы самые популярные российские исполнители 

Александра Нечаева 4 часа назад
Названы самые популярные российские исполнители
Фото: @lazarevsergey
Рейтинг составили специалисты газеты «Культура».
Популярность певцов и певиц у слушателей оценивалась исходя из нескольких критериев: частота живых выступлений, известность на стриминговых платформах, количество просмотров и положительных оценок клипов, а также число подписчиков артистов в социальных сетях и их гонорары за выступления.
В итоге в список вошли в основном исполнители нового поколения. Первую ступень пьедестала занял дуэт Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль), на втором месте рейтинга оказался Элджей, третье место поделили между собой Тимати и группа Little Big. Замкнули пятерку исполнителей, пользующихся наибольшей популярностью Zivert и Morgenshtern.
Не остались без внимания и такие музыканты, как Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Полина Гагарина, чьи имена также попали в рейтинг самых востребованных поп-звезд.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы гонорары российских звезд во время пандемии.
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