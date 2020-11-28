Валерия рассказала о пластических операциях

Певица, которой в этом году исполнилось 52 года, честно рассказала о том, как ухаживает за собой.

Валерия часто радует поклонников новыми фотографиями на личной странице в социальной сети. На некоторых снимках певица предстает без макияжа, совершенно не стесняясь этого и получая взамен множество восторженных откликов от своих подписчиков. Поклонники не устают делать комплименты своей любимице и восхищаться ее красотой и молодостью.

Действительно, певица выглядит настолько хорошо, что некоторые сомневаются, что она не прибегала к помощи пластических хирургов. В очередной раз под последним фото, где исполнительница позирует в автомобиле, демонстрируя в очередной раз цветущий внешний вид, фолловеры поинтересовались, делала ли она пластические операции.

Валерия не оставила вопрос без ответа, честно прокомментировав его.

“Ни одной, но никого не осуждаю, кто прибегает к услугам хирургов”,

— написала певица, отметив, что не исключает того, что в будущем все же может обратиться к помощи специалистов.