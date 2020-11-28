Поклонники раскритиковали фото Малахова с женой 

Телеведущий Андрей Малахов отдыхает со своей супругой Натальей Шкулевой в Дубае. Накануне он выложил в свой инстаграм снимок в стиле Followme.
На фото Наталья держит за руку Андрея и ведет за собой по коридору отеля.
«Следуй за мной без социальной дистанции»,
— подписал снимок телеведущий.
@malakhov007
«Как на расстрел», «жена тянет мужа», потроллили подписчики Малахова. Следующее фото телезвезды тоже со спины.
На этот раз Малахов выложил себя, сидящим у кромки океана.
«Когда на завтрак съел много булочек — фото только со спины!»,
— объяснил подписчикам он свой ракурс.
@malakhov007
Андрей Малахов и его супруга остановились в одном из шикарных отелей Дубая. На крыше отеля находится бассейн, в котором Малахов плавает после завтрака. Подписчики пожелали телеведущему хорошего отдыха с супругой.