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Поклонники раскритиковали фото Малахова с женой 

New Magazine и ещё 1 4 часа назад
Поклонники раскритиковали фото Малахова с женой
Фото: @malakhov007
Телеведущий Андрей Малахов отдыхает со своей супругой Натальей Шкулевой в Дубае. Накануне он выложил в свой инстаграм снимок в стиле Followme.
На фото Наталья держит за руку Андрея и ведет за собой по коридору отеля.

«Следуй за мной без социальной дистанции»,

— подписал снимок телеведущий.
@malakhov007
«Как на расстрел», «жена тянет мужа», потроллили подписчики Малахова. Следующее фото телезвезды тоже со спины.
На этот раз Малахов выложил себя, сидящим у кромки океана.

«Когда на завтрак съел много булочек — фото только со спины!»,

— объяснил подписчикам он свой ракурс.
@malakhov007
Андрей Малахов и его супруга остановились в одном из шикарных отелей Дубая. На крыше отеля находится бассейн, в котором Малахов плавает после завтрака. Подписчики пожелали телеведущему хорошего отдыха с супругой.
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