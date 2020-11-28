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Секс Беременность Свадьбы

Знаменитости, которые прославились благодаря мужьям 

New Magazine 4 часа назад
Знаменитости, которые прославились благодаря мужьям
Фото: New Magazine
Многие звезды российского шоу-бизнеса пришли к популярности, благодаря своей упорной работе и личным достижениям. Ну а кому-то просто повезло — на своем пути они встретили нужного и правильного мужчину.

Мария Тарасова и T-killah

New Magazine
Марию Тарасову (Белову) знали как ведущую новостей на канале Россия-24. Однако, после знакомства с Сашей (рэпер T-killah), девушка стала блогером, создала первый в России женский клуб «Kak dela» и вскоре выпустит социальную сеть для женщин «Wo».

Мария Мельникова и Мот

New Magazine
О Маше Мельниковой заговорили только после того, как она познакомилась с рэпером Мотом. Вскоре они поженились. Сейчас Маша имеет собственное YouTube — шоу и записала песню.

Ханна и Пашу

New Magazine
Пашу — музыкальный продюсер, Ханна — певица. Здесь всё ясно. Из них вышел отличный тандем. А Ханна теперь знаменитость.

Оксана Самойлова и Джиган

New Magazine
До встречи с супругом Оксана училась в университете. Учебу она бросила. Зато знакомство с Джиганом продвинуло модельную карьеру Самойловой. Девушка также стала известным блогером.

Ольга Зуева и Данила Козловский

New Magazine
Ольга не прославилась бы без главной роли в фильме «Тренер». А роль модель получила лишь благодаря своему возлюбленному Даниле Козловскому.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

New Magazine
О Паулине Андреевой знали еще до ее знакомства с Бондарчуком. Ведь актриса на тот момент имела хорошую фильмографию. Но настоящую популярность она приобрела во время отношений с режисером. Фото: Instagram.
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