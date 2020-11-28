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Билан подогрел слухи о новом романе 

WMJ.ru 4 часа назад
После того как участница 5-го сезона шоу «Пацанки» Анастасия Петрова начала все чаще появляться в блоге Димы Билана, поклонники заподозрили, что между ними не только дружба.
В ноябре Дима Билан стал гостем проекта «Пацанки 5» на телеканале «Пятница». Общение с бунтарками-конкурсантками не ограничилось рамками проекта.
Судя по Instagram популярного певца, он завел тесную дружбу с одной из участниц шоу. 38-летний артист взял под крыло 20-летнюю «пацанку» Анастасию Петрову.
Теперь Анастасия постоянно мелькает на страницах Билана в социальных сетях. Пара снимает вместе комедийные скетчи, тиктоки, публикует селфи и милые Stories.
Билан удивил подписчиков, опубликовав совместный кадр с Петровой, на котором он целует девушку в щеку. Фото было сделано в пятницу вечером, после того, как девушка сделала мейковер в салоне — теперь цвет ее волос подозрительно похож на красные волосы Димы.
Нежный кадр певец дополнил трогательной подписью, пообещав, что будет рядом с девушкой.

Долгожданное для всех сегодня преображение! Как вам изменения? Но самое главное, что они не только внешние, но и внутренние! У тебя все получится, а я рядом буду!

— подписал фотографию Билан (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
@bilanofficial
Публикация мгновенно подогрела слухи о романе между Димой и Настей. Пользователи Сети уверены, что они отлично смотрятся вместе.
«А вы смотритесь огонь», «Жесть, это что за химия между ними», «Дима Билан, ты как будто влюблен», «Дима и Настя, какое фото, вы нереальные оба, собой заполняете все», «Ребят, она отобрала у нас мужика детства!»— пишут в комментариях под фото поклонники Димы Билана.
Впрочем, нашлись те, кто назвал поведение пары пиаром и отрабатыванием контракта.
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