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Ведущая Первого канала назвала «убийцу» женщин старше 50 лет 

Lenta.ru 6 часов назад
Ведущая Первого канала назвала «убийцу» женщин
Фото: Lenta.ru
Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала культ молодости убийцей женщин старше 50 лет. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.
Сябитова отметила, что в современном обществе красота — это гладкость кожи, подтянутая фигура и ухоженная внешность. При этом из критериев красоты исчезли ум, эрудированность, профессионализм и опыт.

«Красота — в глазах смотрящего, но почему эти смотрящие решили видеть лишь какой-то один ее аспект? Может быть, пришло время нам всем обратить внимание не только на свою внешность, но и на таланты, черты характера и жизненную позицию?» — задала она вопрос.

По словам ведущей, чтобы после 50 лет считать себя красивой, женщине нужно перестать пытаться выглядеть так, как выглядела раньше, и делать вид, будто ей 30 или 40.
В комментариях многие подписчики согласились с мнением Сябитовой. «Красота — это мудрость женщины, ее харизма, а не надутые губы», «Красота после пятидесяти — это прежде всего мудрость, способность без суеты принять умное решение», «Я считаю, что воспитание, грамотная речь и ухоженный вид всегда в моде», — писали они.
Ранее Сябитова призвала бороться с возрастными стереотипами, сформировавшимися в общественном сознании. Она отметила, что, вопреки распространенным предубеждениям, после 50 лет жизнь становится лучше.
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