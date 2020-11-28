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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Светличная хочет подарить квартиру соседям 

Полина Алферова 2 часа назад
На слуху: Светличная хочет подарить квартиру соседям
Фото: Globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Валерия рассказала о пластических операциях

@valeriya
Певица, которой в этом году исполнилось 52 года, честно рассказала о том, как ухаживает за собой.
Валерия часто радует поклонников новыми фотографиями на личной странице в социальной сети. На некоторых снимках певица предстает без макияжа, совершенно не стесняясь этого и получая взамен множество восторженных откликов от своих подписчиков.
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Плющенко и Рудковская объяснили выбор имени сына

@rudkovskayaofficial
В эфире телешоу «Вечерний Ургант» Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, и его супруга, продюсер Яна Рудковская, рассказали, почему выбрали для младшего сына имя Арсений.
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Светличная хочет подарить квартиру соседям

Globallookpress.com
Актриса Светлана Светличная сообщила «Комсомольской правде» о том, что собирается подарить квартиру соседям.
«Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша не благодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — объяснила она.
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Лоза объяснил, кто мешает ему петь в «Голубом огоньке»

Globallookpress.com
Музыкант Юрий Лоза в интервью «Собеседнику» прокомментировал призыв Валерия Меладзе к бойкоту новогодних съемок и объяснил свое отношение к праздничным телешоу. Он заявил, что «Голубой огонек» — это коммерческая структура, для которой главное — прибыль.
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Видео дня. 6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Женский форум
Звёзды , Юрий Лоза , Валерий Меладзе , Светлана Светличная , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Комсомольская правда
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