Раскрыты условия пребывания Прилучного в больнице 

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Для российского актера Павла Прилучного, проходящего лечение в больнице после избиения, создали комфортные условия пребывания, их раскрыло издание StarHit.

По информации источников портала, актер лежит в платной палате стоимостью 15 тысяч рублей в сутки. У двери в помещение круглосуточно дежурят охранники. Питается Прилучный не больничной едой, а блюдами из ресторанов, которые ему заказывает его возлюбленная актриса Мирослава Карпович

Ранее стало известно , что Прилучный будет находиться в больнице длительное время. Актер до сих пор не в состоянии нормально разговаривать, ему необходимо восстановление после травмы.

23 ноября стало известно , что артиста избили и он попал в московскую больницу имени Пирогова. У Прилучного были диагностированы ссадины и ушибы головы, а также перелом костей лицевого скелета. Он заявил, что ударился головой при падении.