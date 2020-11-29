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«Демонстрировать достаток — дурной тон»: Шепелев осудил Пригожина за хвастовство 

Мира Маркина 2 часа назад
«Он на Мальдивах, а я здесь»
Фото: @dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев в эфире программы "Ты не поверишь!" раскритиковал звезд, выпячивающих свой достаток.

«Демонстрировать свой достаток — дурной тон. Мне, скажу я вам, не хватало спорта на карантине. Я набрал девять килограммов жира. Лучше в тот момент было меня не видеть. У меня прекрасная работа. Смешить детей, чем я сейчас занимаюсь, нелегко»,

— признался телеведущий.
Шепелев признался, что сам водит сына Платона в школу и вообще старается обходиться без помощи домработниц. Дмитрий также нелестно высказался об Иосифе Пригожине:

«Встаю очень рано. Что касается отдыха Пригожина? Ну, он зарабатывает, наверное. Он на Мальдивах, а я здесь. Я все делаю своими руками. Полы мою холодной водой. Знаете, о чем я сейчас мечтаю? Дожить до 95 лет».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Шепелев рассказал о поисках новой квартиры.
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