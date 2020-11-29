«Он на Мальдивах, а я здесь»

«Демонстрировать свой достаток — дурной тон. Мне, скажу я вам, не хватало спорта на карантине. Я набрал девять килограммов жира. Лучше в тот момент было меня не видеть. У меня прекрасная работа. Смешить детей, чем я сейчас занимаюсь, нелегко»,