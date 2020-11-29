Раскрыты условия пребывания Прилучного в больнице 

Раскрыты условия пребывания Павла Прилучного в больнице. О них рассказало издание StarHit.

По информации источников портала, артист находится в платной палате стоимостью 15 тысяч рублей в сутки. У двери в помещение круглосуточно дежурят охранники. Рацион актера состоит не из больничной еды, а из ресторанных блюд, которые ему заказывает возлюбленная Мирослава Карпович.

Не так давно стало известно, что Прилучному придется провести в больнице длительное время. Актер до сих пор не может нормально разговаривать, ему потребуется длительное восстановление после травмы.