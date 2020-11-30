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Королева стала похожа на Тарзана

Passion.ruиещё 6
1 час назад
Своим новым образом певица поделилась в блоге в Instagram.
Наташа Королева после семейного скандала решила буквально начать новую жизнь, и кардинально поменяла имидж – в своем блоге певица появилась со светлыми волосами, завитые в афрокудри. Видео самого процесса обновления певица опубликовала в Instagram.
«Афро Локоны! Психанула. Очень хороший способ кардинально преобразиться без ущерба для своих волос!», – подписала видео Наташа.
Поклонники разошлись во мнениях по поводу нового образа своей любимицы. Некоторым из подписчиков такое обновление пришлось по душе, однако большинство отметили, что видеть такую Королеву очень непривычно, и прежний образ шел Наташе намного больше. Многие решили, что в новом образе певица стала очень похожа на своего супруга, Тарзана:
«Наташа, вы с этими кудрявыми волосами похожа на своего мужа», «Вылитая Тарзан!!!», «Она все-таки скальп сняла с него. Молодец», «Верните все как было обратно», «Очень необычно, привыкли Вас видеть темненькой», «вам больше шли свои локоны...темные...красивые...Было благородно, со вкусом...», «А Вам, Наташа, очень к лицу новый образ!», «Неожиданный ход! Наташа Королева блондинка...классная, как всегда».
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