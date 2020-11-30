Королева стала похожа на Тарзана

Поклонники разошлись во мнениях по поводу нового образа своей любимицы. Некоторым из подписчиков такое обновление пришлось по душе, однако большинство отметили, что видеть такую Королеву очень непривычно, и прежний образ шел Наташе намного больше. Многие решили, что в новом образе певица стала очень похожа на своего супруга, Тарзана: