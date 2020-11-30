Королева стала похожа на Тарзана

«Афро Локоны! Психанула. Очень хороший способ кардинально преобразиться без ущерба для своих волос!», – подписала видео Наташа.
«Наташа, вы с этими кудрявыми волосами похожа на своего мужа», «Вылитая Тарзан!!!», «Она все-таки скальп сняла с него. Молодец», «Верните все как было обратно», «Очень необычно, привыкли Вас видеть темненькой», «вам больше шли свои локоны...темные...красивые...Было благородно, со вкусом...», «А Вам, Наташа, очень к лицу новый образ!», «Неожиданный ход! Наташа Королева блондинка...классная, как всегда».