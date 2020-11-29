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«Вы ничего не перепутали?»: сын Боярского обрушился на людей, разрешивших концерт Басты 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Cын Боярского разнес концерт Басты в пандемию
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Баста с успехом выступил с концертом в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. По приблизительным данным в эпоху пандемии ему удалось плотно собрать в одном помещении около 2 тысяч человек.
После концерта Василия Вакуленко с обличительным спичем обрушился в Сети сын Михаила Боярского депутат Госдумы Сергей Боярский, который обнародовал в личном блоге видео прошедшего выступления. По его словам, к нему ежедневно обращаются предприниматели, страдающие из-за ограничительных мер в период пандемии. Политик признался, что ему больно смотреть на людей, которые зачастую находятся на грани нервного срыва. Тем не менее, он уверен, что здоровье граждан превыше всего, нужно немного потерпеть.

«Как мне объясняться людям после этих кадров? Как объяснить происходящее тем, кто остался без работы, в долгах, кредитах, почему нельзя работать ночью или в торговом центре, почему в театры можно продавать только 25% мест? Ни масок, ни дистанции, ни рассадки…»

— написал он.
Боярский узнал из открытых источников, что концерт был согласован и разрешен, нарушения в нем отсутствуют.

«Напрашивается вопрос — вы ничего там не перепутали?»,

— заключил он.
Мужчина подчеркнул, что лично к Басте не имеет никаких претензий и желает всем побывавшем на шоу зрителям здоровья.
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Звёзды , Баста , Сергей Боярский , Михаил Боярский , Госдума
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