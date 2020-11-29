Боня откровенно высказалась об отношениях с Сафиным 

Виктория Боня откровенно высказалась об отношениях с Маратом Сафиным.
Экс-участница "Дома-2" часто публикует в своем Instagram фотографии с теннисистом. Вот почему поклонники Бони давно заподозрили, что у звезд роман. Не так давно они отдыхали вместе в Монако.
В одном из интервью Боня призналась, что считает Сафина привлекательным мужчиной, а потому продвигает его "личный бренд" в социальных сетях. По словам Виктории, она действительно проводит много времени с Маратом, однако между ними лишь дружеские отношения:
"Марат — мой друг, мы дружим. Сейчас вот поедем есть хачапури. У нас с ним похожие истории по поводу отношений. У нас обоих повторяются одинаковые сценарии".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Боня озвучила внушительную сумму своих заработков.