19-летняя дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини

На размещенном в сети снимке 19-летняя знаменитость позирует в топе от бикини оливкового цвета на территории собственного дома. Ее образ дополнили серебряная подвеска, ободок и солнцезащитные очки с оранжевыми стеклами. В руках она держит своего питомца и примеряет на него похожий аксессуар в черной расцветке. Публикация набрала больше 253 тысяч лайков.

@kaiagerber

Поклонники оценили фото манекенщицы. «Красотка!», «Боже, это так мило», «Потрясающая девушка», «Выглядишь невероятно!», «Вы очень похожи!», «Очаровательная маленькая семья», — высказывались они в комментариях.