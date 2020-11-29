В Сети раскритиковали новое фото Ратаковски

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась новым снимком, сделанным в машине, и озадачила поклонников. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

В своем Instagram -аккаунте 29-летняя знаменитость разместила селфи, на котором она позирует в коротком белом топе с расстегнутой молнией в зоне декольте, а также расстегнутых джинсах. Ее образ дополнили несколько золотистых подвесок и серьги. Ратаковски пристегнута ремнями безопасности и одной рукой придерживает своего питомца. «Животик и мой первый ребенок — Коломбо (он уснул в таком положении)», — подписала она пост, который набрал почти миллион лайков.

@emrata

Пользователи сети принялись критиковать внешний вид супермодели на фото. «Она выглядит так, будто ее ударили сковородой по лицу», «Она вынашивает ребенка в верхней губе?», «Что с ее пупком? Нам еще много месяцев разглядывать беременную Эмили», «Ее губы ужасны», — высказывались они.