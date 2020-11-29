Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Секс Беременность Свадьбы

В сети раскритиковали новое фото беременной Эмили Ратаковски в машине 

Lenta.ru 3 часа назад
В Сети раскритиковали новое фото Ратаковски
Фото: @emrata
Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась новым снимком, сделанным в машине, и озадачила поклонников. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.
В своем Instagram-аккаунте 29-летняя знаменитость разместила селфи, на котором она позирует в коротком белом топе с расстегнутой молнией в зоне декольте, а также расстегнутых джинсах. Ее образ дополнили несколько золотистых подвесок и серьги. Ратаковски пристегнута ремнями безопасности и одной рукой придерживает своего питомца. «Животик и мой первый ребенок — Коломбо (он уснул в таком положении)», — подписала она пост, который набрал почти миллион лайков.
@emrata
Пользователи сети принялись критиковать внешний вид супермодели на фото. «Она выглядит так, будто ее ударили сковородой по лицу», «Она вынашивает ребенка в верхней губе?», «Что с ее пупком? Нам еще много месяцев разглядывать беременную Эмили», «Ее губы ужасны», — высказывались они.
Ранее в ноябре Эмили Ратаковски пошутила над своим лицом на обложке журнала 16-летней давности. Она опубликовала в соцсети фото своей первой обложки: в возрасте 13 лет модель снялась для издания Girls' Life. На кадре Ратаковски запечатлена в полуанфас с улыбкой на лице, тонкими бровями и длинными золотистыми серьгами.
Видео дня. 6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Последние новости
Путин сделал замечание чиновникам из-за шапок Путин сделал замечание чиновникам из-за шапок Доктор Мясников предрек миру новую эпидемию с большой смертностью Доктор Мясников предрек миру новую эпидемию с большой смертностью США признали неспособными остановить «Северный поток-2» США признали неспособными остановить «Северный поток-2»
Женский форум 3
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение