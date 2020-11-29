На слуху: Прилучный «шикует» в больнице

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев в эфире программы "Ты не поверишь!" раскритиковал звезд, выпячивающих свой достаток.

Кадр из фильма "Мажор — 3"

Не так давно стало известно, что Прилучному придется провести в больнице длительное время. Актер до сих пор не может нормально разговаривать, ему потребуется длительное восстановление после травмы.

@victoriabonya

Экс-участница "Дома-2" часто публикует в своем Instagram фотографии с теннисистом. Вот почему поклонники Бони давно заподозрили, что у звезд роман. Не так давно они отдыхали вместе в Монако.

Кадр из телеэфира

Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга только что завершила выступление на конкурсе «Детское Евровидение-2020».

В этом году песенное состязание проходит в Польше, но из-за ситуации с коронавирусом, проводится в формате телемоста. Юная вокалистка из России выступала с песней «Мой новый день».

@safronov_sergey

Бывший телеведущий Сергей Сафронов прокомментировал свое увольнение. Как заявил Сафронов, он намерен подать иск за клевету.