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На слуху: стало известно, как Прилучный «шикует» в больнице 

Стелла Шмель 1 час назад
На слуху: Прилучный «шикует» в больнице
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Демонстрировать достаток — дурной тон": Шепелев осудил Пригожина за хвастовство

@dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев в эфире программы "Ты не поверишь!" раскритиковал звезд, выпячивающих свой достаток.
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Раскрыты условия пребывания Прилучного в больнице

Кадр из фильма "Мажор — 3"
Не так давно стало известно, что Прилучному придется провести в больнице длительное время. Актер до сих пор не может нормально разговаривать, ему потребуется длительное восстановление после травмы.
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Боня откровенно высказалась об отношениях с Сафиным

@victoriabonya
Экс-участница "Дома-2" часто публикует в своем Instagram фотографии с теннисистом. Вот почему поклонники Бони давно заподозрили, что у звезд роман. Не так давно они отдыхали вместе в Монако.
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Определен победитель "Детского Евровидения"

Кадр из телеэфира
Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга только что завершила выступление на конкурсе «Детское Евровидение-2020».
В этом году песенное состязание проходит в Польше, но из-за ситуации с коронавирусом, проводится в формате телемоста. Юная вокалистка из России выступала с песней «Мой новый день».
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Уволенный со скандалом Сафронов подает в суд

@safronov_sergey
Бывший телеведущий Сергей Сафронов прокомментировал свое увольнение. Как заявил Сафронов, он намерен подать иск за клевету.
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Видео дня. 6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
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