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«Правду знаем только я, жена и моя женщина»: Ивлев резко высказался о разводе 

Мира Маркина 3 часа назад
«Правду знаем только я, жена и моя женщина»
Фото: @lera_kudenkova
Константин Ивлев резко высказался о своем разводе и новых отношениях с молодой журналисткой.
После 23 лет брака шеф-повар принял решение расстаться с женой. Несмотря на это, он продолжает помогать и детям, и экс-супруге. Однако отношения с Марией Ивлевой Константин называет "тяжелыми". По словам телеведущего, разводу предшествовал ряд веских причин, о которых он не хочет высказываться публично.
Дети видели ситуацию, которая дошла до "точки кипения", поэтому не стали препятствовать расставанию родителей. Более того, когда Ивлев познакомил детей с новой возлюбленной, 28-летней Валерией Куденковой, они крайне тепло приняли ее.
О том, какие слухи ходят вокруг его развода, Ивлев не переживает:

"Женщины по-разному реагируют на развод, правду знаем только я, жена и моя женщина Лера. Мне по барабану, что там и где пишут. Мы с Лерой, как взрослые и воспитанные люди, это не комментируем".

Ведущий кулинарных шоу признается, что хочет детей от новой избранницы. Для этого он решил привести себя в форму: занимается спортом и старается правильно питаться.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что жена Ефремова высказалась о разводе.
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