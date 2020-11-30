Васильева назвала, сколько потратила на квартиры внукам 

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвала сумму, потраченную на квартиры для своих внуков. Благодаря этому она теперь постоянно видит мальчиков. Татьяна Васильева. Фото: кадр из программы "Звезды сошлись"

«У нас сейчас прекрасные отношения с бывшей женой сына, но было время, когда мы тыкались в закрытую стенку. Ничто не может тебе помочь, кроме условий, которые ты все равно выполнишь. Я просто купила внукам своим две квартиры. Теперь я их вижу, сколько хочу. И что эти две квартиры по сравнению с тем, что я их вижу всегда. Ничто».

Татьяна Васильева Как отметила звезда, покупка квартир влетела ей в копеечку. «Я потратила тридцать миллионов рублей, чтобы видеться с внуками. Это еще не очень дорогие квартиры», — заявила она.

Напомним, что у Татьяны Васильевой от первого мужа Анатолия Васильева родился в 1978 году сын Филипп. Мужчина развелся со своей женой, и та увезла внуков подальше от бывшего мужа и бабушки. Васильевой стоило неимоверных усилий, чтобы погасить семейный конфликт. Смотрите также: