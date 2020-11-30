«Это более легкие деньги, чем подстричь челку»

Ирина Понаровская раскритиковала Сергея Зверева. По мнению певицы, он променял карьеру стилиста на шоу-бизнес.
Долгое время Зверев был известен исключительно как представитель модной индустрии. Однако в один момент Сергей выпустил песню "Алла", посвященную Пугачевой. Затем последовали и другие хиты, которые регулярно стали появляться на музыкальных каналах.
В какой-то момент Звереву пришлось сделать выбор: заниматься модой или же уйти в шоу-бизнес. В конце концов, Сергей сделал выбор в пользу концертных мероприятий, за что его осудила Понаровская:
«Я и сейчас считаю, что он свернул со своего пути и неправильно пошел. Понимаю, что это более легкие деньги, чем подстричь каждую челку. Но! Он чемпион мира, он великий цирюльник»,
— поделилась мнением звезда в эфире НТВ.
Ирина подчеркнула, что Сергею не удалось продемонстрировать на сцене уникальные вокальные данные:
«Я поняла бы, если бы он запел тенором или баритоном, или стал лучшим Доном Карлосом, или Онегиным. Это я могу понять! Но из чемпионата мира с золотой медалью с такого постамента мирового уровня спуститься в эти песни и превратиться в нечто… Он или в себя не верит. Или не осталось никого в окружении, кто бы сказал ему: "Сережа, ты не то делаешь"».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что сын Зверева подал на звезду в суд.