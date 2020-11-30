Виктория Боня рассказала о предательстве в собственный день рождения.

28 ноября звезда отмечала 41-летие. Виктория устроила роскошный праздник в дорогом отеле, однако не все прошло гладко. В конце дня экс-участница "Дома-2" призналась подписчикам, что разочарована. Звезда сообщила, что ее предал близкий человек:

«Ненавижу лживых людей! Ненавижу двуличных! Ненавижу корыстных людей! Ненавижу тебя! Первый человек на свете, к кому у меня пропало все уважение. Ты — олень. Сорри, не могла промолчать».

Боня не стала раскрывать имя обидчика, но все же посвятила поклонников в некоторые подробности:

«Предали, обманули, поступили подло и низко. Есть один, с лживой улыбкой. Никогда не разочаровывалась в людях так, как сейчас. Очень тяжело узнать такие вещи о ком-то, кто так много для тебя значил. Это очень больно. Вчера человек упал в моих глазах, как ничтожество!».

Фанаты поддержали Викторию и пожелали ей больше никогда не встречать на пути предателей:

«Виктория, таких очень много в этом измерении, не принимайте так близко к сердцу»; «Все, что случается, это все к лучшему. Лучше в этой ситуации вас предадут, чем когда действительно будет очень обидно. Я в вас верю, мы все в вас верим. Вы со всем справитесь, вы же не одна»; «Выше голову, Виктория. Не стоит тратить время и нервы на низких людей».

Некоторые поклонники предположили, что обидчиком Бони стал ее потенциальный возлюбленный. Еще летом звезда признавалась, что испытывает одиночество: