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Валерия в коротком платье вызвала гнев фанатов 

Клео.Ру и ещё 5 15 минут назад
Валерия в коротком платье вызвала гнев фанатов
Фото: Клео.Ру
52-летняя певица Валерия предстала на новом снимке в весьма экстремальном образе: коротком платье и колготках в сеточку. Артистка рассказала, что ей тяжело даются съемки клипов. Фанаты раскритиковали Валерию и за образ, и за жалобы.
Валерия вместе с супругом, 51-летним Иосифом Пригожиным уже длительное время находится в Дубае. Певица объяснила это тем, что им пришлось совмещать отдых вместе с работой. В Арабских Эмиратах звездное семейство работало над съемками нового клипа Валерии на песню «Пьяная».
Певица показала несколько кадров со съемочной площадки. Так, например, на свежем снимке певица позирует в экстремально коротком платье на бретельках и колготках в мелкую сетку. Валерия пожаловалась на свои трудовые будни. Звезда объяснила поклонникам, что ей приходится работать целыми сутками без отдыха и почти без перерывов. И при этом условия съемок «спартанские»: жара, переодеваться негде, а есть приходится на ходу.
@valeriya
Звезда обобщила, сказав, что съемки клипа — это дело непростое, но поклонники не согласились с суждениями артистки. Валерию раскритиковали, приведя в пример другие сферы труда, где людям приходится выкладываться по полной. Также фанаты не оценили и откровенный наряд Валерии.

«Непростое дело — это у шахтёров, строителей, хирургов, ученых. А в клипе сниматься — это так, простенькое развлечение», «Надо было полностью раздеться, звезды тоже мне, возомнили о себе. Шикарная…в чем шикарность? Сплошной разврат», «Вы раз в год снялись и всё, а в тех профессиях каждый день так!», — принялись писать пользователи сети.

Однако у Валерии нашлись и защитники. Они написали, что понимают, как тяжело певице даются съемки. Также поклонники оценили образ артистки, заявив, что выглядит она в таком платье весьма эффектно. Оценили они и точеную фигуру Валерии, восхитились стройной талией и ее лицом без морщин.
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Звёзды , Иосиф Пригожин , Валерия
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