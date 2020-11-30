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Звезды, которые, возможно, все еще живы 

Александра Нечаева 28 минут назад
Когда уходят из жизни знаменитые на весь мир люди, кумиры поколений, поклонникам всегда трудно смириться с этим. Тем более что обстоятельства гибели некоторых звезд многим кажутся весьма загадочными. Именно поэтому появляются слухи о том, что некоторые знаменитости по тем или иным причинам просто инсценировали собственные летальные исходы, а сами продолжают жить где-то в уединении без преследований и суеты.
Время от времени поклонники, опираясь на публикации СМИ, проводят собственные "расследования", пытаясь доказать, что кумиры прошлого (да и настоящего тоже) все еще живы, а информация об их гибели — не что иное, как попытка осовбодиться от навязчивого внимания публики и спокойно жить, не вздрагивая от постоянных вспышек фотокамер, препарирования личной жизни, или выбирая сознательное затворничество в качестве способа скрыться от долгов, неприятных пересудов и даже уголовных преследований.
Смотрите видео и узнайте о знаменитостях, которые, возможно, инсценировали собственную гибель.
Ранее "Рамблер" рассказывал о звездах, которые не ладят с братьями и сестрами.
Женский форум
Звёзды , Видео
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