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Михаил Галустян показал свой дом в Сочи 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Михаил Галустян показал шикарный особняк в Сочи
Фото: Кадр: видео «Идеальный ремонт» / YouTube
Бывший участник КВН, комик Михаил Галустян в эфире телепрограммы «На дачу» показал свой дом в Сочи. Запись передачи опубликована в YouTube-канале «Идеальный ремонт».

«Сочи после Москвы — самый лучший город», — заявил Галустян журналистке Наташе Барбье.

Он рассказал, что давно уехал из родного города, но в нем по-прежнему живут его родители. У семьи есть особняк в горах.

«Местные особо у моря не стремятся жить, наоборот, подальше, поближе к горам, речке», — отметил юморист.

Семейный дом расположен в селе Пластунка, неподалеку от картодрома и вертолетной площадки.
Родители комика сообщили, что в доме часто отдыхают их внучки.

«Летом они здесь, я думаю, на зимние каникулы тоже приедут. Сейчас летать никуда нельзя, лучше в Сочи. Я думаю, все сейчас в Сочи прилетят», — заявил Галустян.

Он отметил, что город сильно изменился после Олимпиады 2014 года.

«Огромнейший, красивейший город, его просто не узнать», — отметил юморист.

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