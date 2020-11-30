Кончаловский на коленях умолял жену не разводиться

В студии "Звезды сошлись" сериальная звезда Ольга Спиркина заявила о разводе с племянником Никиты Михалкова, журналистом Дмитрием Кончаловским.

Они прожили в браке всего три года, но женщина не захотела смириться с вредными привычками мужа. Ольга Спиркина рассказала, что знала Дмитрия еще с 16 лет. И была в него влюблена. Но спустя годы и три брака вновь почувствовала к нему притяжение, когда они с Дмитрием Кончаловским случайно встретились. "Он был разбит после развода.

В 50 лет Митя впервые стал отцом, а супруга вдруг заявила ему, что подала на развод", — вспоминает актриса. Вероятно, именно жалость и стала отправной точкой в их отношениях. Хотя Дмитрий Кончаловский вполне состоявшийся в карьере мужчина. Он историк, долгие годы работал журналистом в телекомпании "ВИД", в программах "Взгляд", "Час пик", "Красный квадрат". Он автор пяти художественных книг. Своими родственными связями с режиссерами Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским никогда не пользовался.

По словам Ольги Спиркиной, причиной ее решения о разводе стала несовместимость образов жизни. Актриса обожает чистоту, не употребляет алкоголь, не курит, а вот супруг, как говорится, привык к богемному образу жизни: часто пьет вино, не убирает за собой в квартире, любит подольше поспать. При этом актриса признается, что у нее тяжелый характер.

"Он не изменял мне, просто любит выпивать, он не скрывает даже, — рассказала в студии "Звезды сошлись" 56-летняя Ольга Спиркина.

Сама она позволяет себе лишь два бокала вина, а Кончаловскому, по ее словам, нужно выпить две бутылки.

"Мне нравится, когда мужчина ведет нормальный образ жизни, думает о своем здоровье, ухаживает за собой. Человек не должен быть обузой… Я не нуждаюсь ни в чем, только в любви и уюте в доме. Мне не нужен мужчина-сын, за которым надо ухаживать", — призналась звезда сериалов.

Дмитрий Кончаловский пришел в студию с цветами, встал на колено и попросил жену отказаться от развода. А потом добавил, что Ольга часто придирается к нему, мол, все ей не так и не эдак.

"Да, я люблю выпить. Но Ольга выпьет два бокала, а все, что больше двух для нее — "страшный алкоголизм", — заявил мужчина.

На что Спиркина ответила, что супруг вызывает в ней раздражение, и возвращаться "в одну и ту же воду" не имеет смысла.