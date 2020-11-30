Меладзе отреагировал на лидерство в антирейтинге

По мнению Меладзе, представленный ФАН рейтинг не соответствует действительности, так как опрос не был объективным и не понятно, на чем основывались его авторы.

«Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот — кого люди хотят видеть на "Голубых огоньках" — список был бы почти таким же», — сказал певец.

Меладзе возглавил антирейтинг потому, что за пару недель до это проведения предложил коллегам бойкотировать новогодние огоньки в знак протеста против отмены концертов.

Второе место заняла поп-исполнительница Ольга Бузова, ее попадание в список журналисты связали с конфликтом с певицей Аллой Пугачевой, которая заявила, что ее распущенной молодой коллеге в семейных эфирах не место. Правда, и сама Пугачева после этой истории попала в тот же антирейтинг.

Не хотят видеть зрители в новогоднюю ночь и исполнителя Моргенштерна, среди аудитории новогодних программ почти нет представителей той возрастной категории, кому он мог быть интересен.