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«Могу поспорить»: Меладзе отреагировал на свое лидерство в антирейтинге 

Украина.ру 15 минут назад
Меладзе отреагировал на лидерство в антирейтинге
Фото: Украина.ру
По мнению Меладзе, представленный ФАН рейтинг не соответствует действительности, так как опрос не был объективным и не понятно, на чем основывались его авторы.

«Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот — кого люди хотят видеть на "Голубых огоньках" — список был бы почти таким же», — сказал певец.

Меладзе возглавил антирейтинг потому, что за пару недель до это проведения предложил коллегам бойкотировать новогодние огоньки в знак протеста против отмены концертов.
Второе место заняла поп-исполнительница Ольга Бузова, ее попадание в список журналисты связали с конфликтом с певицей Аллой Пугачевой, которая заявила, что ее распущенной молодой коллеге в семейных эфирах не место. Правда, и сама Пугачева после этой истории попала в тот же антирейтинг.
Не хотят видеть зрители в новогоднюю ночь и исполнителя Моргенштерна, среди аудитории новогодних программ почти нет представителей той возрастной категории, кому он мог быть интересен.
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