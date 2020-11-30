Мать двоих детей рэпера Сереги, Полина Ололо, в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказала о похождениях своего гражданского мужа.

«Я уже год не видела своих детей. Не знаю, где они находятся. Мои дети ходят гулять с посторонним человеком, не с отцом. Я никаких ошибок не совершала, чтобы он имел право забрать у меня детей. Я очень любила Серегу. Мне важно было, что он рядом со мной. У него было много гастролей. После рождения сына мы стали жить вместе»,

— поделилась Полина.

Девушка призналась, что однажды Серега сделал ей предложение. Однако она не хотела выходить за него замуж:

«Я видела, что он этого не хочет. А потом он мне изменил. Он однажды забыл закрыть почту. Я увидел его переписку с какой-то девушкой. Причем там у них был конфликт. Я позвонила этой девушке. Она призналась, что у него с ней отношения. Причем у него было еще четыре девушки параллельно, с которыми он крутил романы. Иногда он бил меня на глазах у детей. Причем рядом порой была его мама и спокойно за всем наблюдала».

Первый ребенок у Сереги и Ололо родился в 2008 году, второй — в 2009-м. Сыновей рэпера зовут Марк и Платон. Сейчас музыкант женат на девушке по имени Марина Матвеева.