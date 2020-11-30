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«Могу ходить везде и всегда»: Собчак заявила о своем праве нарушать карантинные меры 

Киноафиша 2 часа назад
«Могу ходить везде и всегда»: Собчак нарушает карантин
Фото: Киноафиша
Теледива заверила, что у нее есть иммунитет к COVID-19, поэтому она не боится появляться в людных местах.
39-летняя телеведущая Ксения Собчак намекнула своим поклонникам, что без последствий для собственного здоровья может нарушать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Накануне в личном Instagram-аккаунте журналистка рассказала, что побывала на спектакле «Братья Карамазовы» в Санкт-Петербурге, где в зале не было свободных мест. Постановка прошла с аншлагом, несмотря на бушующую эпидемию.
Звезда дала понять, что открыто пренебрегает социальной дистанцией. Это возмутило некоторых подписчиков ее микроблога, которые попытались призвать нарушительницу к порядку. Среди фолловеров теледивы было много тех, кто считает, что сейчас не время посещать места массового скопления людей.

«Ни одного свободного? Ну, в больницах тоже уже ни одного свободного. Молодцы», — негодовали подписчики.

Ксения Анатольевна же будто бы заранее припасла ответ для разгневанных критиков. Она тут же сообщила им, что уже переболела коронавирусом, поэтому у нее есть приобретенный иммунитет.

«У меня антитела, я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода», — отрапортовала Собчак.

Однако поклонники заявили, что антитела склонны исчезать спустя время.

«По поводу полугода — не уверена. В июле у меня были антитела, в конце октября сдавала — 0», — предостерегли звезду.

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Женский форум
Звёзды , Ксения Собчак
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