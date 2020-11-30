«Он ударил меня по лицу»

Я молодая была, конечно, в те годы. Помню, как он первый раз ударил меня по лицу. К нам пришла квитанция, что ему надо ложиться на лечение в диспансер. Он был против этого. Случались у нас драки. Я тогда не знала, что бывшая жена Владимира Басова Наталья Фатеева ушла от него тоже из-за алкоголя»,