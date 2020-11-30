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«Мне приписали роман с Крамаровым»: Титова объяснила, почему развелась с Басовым 

Мира Маркина 2 часа назад
«Он ударил меня по лицу»
Фото: globallookpress.com
Валентина Титова в студии программы "Судьба человека" объяснила, почему разошлась со своим первым мужем актером и режиссером Владимиром Басовым.

«С Басовым у нас была даже не любовь, а скорее работа, творческий союз. Мне это было очень интересно. Он такой болтун. Буквально меня уболтал, что я согласилась выйти за него замуж. Разговаривал и показывал, какой он великий»,

— призналась актриса, добавив, что их брак разрушили сплетни.

«Мне приписали роман, хотя ничего не было такого. Сначала с композитором, потом с Савелием Крамаровым. Я не знаю, верил или нет Басов в эти сплетни. Но после этого он начал сильно пить. Какое-то время он ловко все скрывал. После его ухода из жизни родственники сказали, что якобы он пил даже уксус.

Я молодая была, конечно, в те годы. Помню, как он первый раз ударил меня по лицу. К нам пришла квитанция, что ему надо ложиться на лечение в диспансер. Он был против этого. Случались у нас драки. Я тогда не знала, что бывшая жена Владимира Басова Наталья Фатеева ушла от него тоже из-за алкоголя»,

— вспоминала Титова.
В браке с Басовым у артистки родилось двое детей — дочь Елизавета и сын Александр.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что жена Ефремова высказалась о разводе.
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