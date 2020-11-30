Галустян похвастался особняком в Сочи 

Михаил Галустян в эфире программы "На дачу" похвастался своим домом в Сочи. Запись передачи опубликована на YouTube-канале "Идеальный ремонт".
«Сочи после Москвы — самый лучший город»,
— заявил комик в беседе с журналисткой Наташей Барбье.
Галустян признался, что давно уехал из родного города, но в нем по-прежнему живут его родители. Семья владеет особняком в горах.
«Местные особо у моря не стремятся жить, наоборот, подальше, поближе к горам, речке»,
— объяснил юморист. Семейный особняк находится в селе Пластунка рядом с картодромом и вертолетной площадкой.
Кадр: видео «Идеальный ремонт» / YouTube
Родители Галустяна рассказали, что у них часто отдыхают внучки:
«Летом они здесь, я думаю, на зимние каникулы тоже приедут. Сейчас летать никуда нельзя, лучше в Сочи. Я думаю, все сейчас в Сочи прилетят».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Галустян задумался о разводе после свадьбы.