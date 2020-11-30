Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Галустян похвастался особняком в Сочи 

Мира Маркина 54 минуты назад
Галустян похвастался особняком в Сочи
Фото: @m_galustyan
Михаил Галустян в эфире программы "На дачу" похвастался своим домом в Сочи. Запись передачи опубликована на YouTube-канале "Идеальный ремонт".

«Сочи после Москвы — самый лучший город»,

— заявил комик в беседе с журналисткой Наташей Барбье.
Галустян признался, что давно уехал из родного города, но в нем по-прежнему живут его родители. Семья владеет особняком в горах.

«Местные особо у моря не стремятся жить, наоборот, подальше, поближе к горам, речке»,

— объяснил юморист. Семейный особняк находится в селе Пластунка рядом с картодромом и вертолетной площадкой.
Кадр: видео «Идеальный ремонт» / YouTube
Родители Галустяна рассказали, что у них часто отдыхают внучки:

«Летом они здесь, я думаю, на зимние каникулы тоже приедут. Сейчас летать никуда нельзя, лучше в Сочи. Я думаю, все сейчас в Сочи прилетят».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Галустян задумался о разводе после свадьбы.
Видео дня. Девушки показали, что делает с ними макияж
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которые, возможно, все еще живы
10:04
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение