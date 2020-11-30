Галустян похвастался особняком в Сочи 

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Михаил Галустян в эфире программы "На дачу" похвастался своим домом в Сочи. Запись передачи опубликована на YouTube-канале "Идеальный ремонт".

«Сочи после Москвы — самый лучший город»,

— заявил комик в беседе с журналисткой Наташей Барбье.

Галустян признался, что давно уехал из родного города, но в нем по-прежнему живут его родители. Семья владеет особняком в горах.

«Местные особо у моря не стремятся жить, наоборот, подальше, поближе к горам, речке»,

— объяснил юморист. Семейный особняк находится в селе Пластунка рядом с картодромом и вертолетной площадкой.

Кадр: видео «Идеальный ремонт» / YouTube

Родители Галустяна рассказали, что у них часто отдыхают внучки: