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Дочь Анастасии Заворотнюк поздравила ее с Днем матери архивным фото 

Eva.ru 2 часа назад
«Вчера было особенно больно!»
Фото: Eva.ru
Дочь Анастасии Заворотнюк старается не комментировать состояние матери и не упоминать о ее болезни. Однако Анна решила показать архивное фото с актрисой и призналась, что сейчас семья проходит через тяжелое испытание.
Вчера многие артисты поздравляли своих родителей с Днем матери, публикуя трогательные снимки и признаваясь в любви. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что тоже хотела поздравить в микроблоге маму, но почему-то передумала. Зато сегодня все же решилась опубликовать трогательное фото.
На нем Анастасия позирует вместе с Анной и сыном Майклом на фоне зимней улицы. Молодой человек трогательно обнимает за плечи маму и сестру, а сама актриса скромно улыбается. Анна призналась, что ей сложно вспоминать о времени, когда все было хорошо, но она уверена, что все трудности рано или поздно останутся позади.

«Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое! Вчера было почему-то особенно больно от происходящего, ведь моя мама — не только прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец. Хочу, чтобы она всегда была рядом! Люблю тебя бесконечно! » — написала Анна.

На протяжении всего времен болезни Анастасии Анна помогала супругу мамы Петру Чернышеву заботиться о маленькой сестренке Миле. Кроме того, она много времени проводила в больнице, где находилась актриса. Но сейчас Анастасия проходит реабилитацию дома, а Анна решила пожить отдельно от семьи.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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