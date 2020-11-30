«Вчера было особенно больно!»

Дочь Анастасии Заворотнюк старается не комментировать состояние матери и не упоминать о ее болезни. Однако Анна решила показать архивное фото с актрисой и призналась, что сейчас семья проходит через тяжелое испытание.

Вчера многие артисты поздравляли своих родителей с Днем матери, публикуя трогательные снимки и признаваясь в любви. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что тоже хотела поздравить в микроблоге маму, но почему-то передумала. Зато сегодня все же решилась опубликовать трогательное фото.

На нем Анастасия позирует вместе с Анной и сыном Майклом на фоне зимней улицы. Молодой человек трогательно обнимает за плечи маму и сестру, а сама актриса скромно улыбается. Анна призналась, что ей сложно вспоминать о времени, когда все было хорошо, но она уверена, что все трудности рано или поздно останутся позади.

«Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое! Вчера было почему-то особенно больно от происходящего, ведь моя мама — не только прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец. Хочу, чтобы она всегда была рядом! Люблю тебя бесконечно! » — написала Анна.