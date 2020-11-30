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Секс Беременность Свадьбы

Сябитова высказалась о романах зрелых женщин с молодыми 

Анна Арсеньева 52 минуты назад
Сябитова высказалась о сексе с молодыми
Фото: @syabitova_roza
Телеведущая Роза Сябитова высказалась на тему отношений женщин старше 50 лет с молодыми мужчинами. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам ведущей "Давай поженимся!", часто женщины в возрасте отлично выглядят:

"Они здоровы, умны, активны, сексуальны, и с ними интересно. Да, и сами молодые мужчины считают, что эти отношения для них большая удача".

После 50 у женщин нет цели выйти замуж и родить детей, поэтому Роза Сябитова считает, что для них отношения с молодым — способ получить удовольствие. Однако сама она бы не стала вступать в подобный роман.

"Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно. Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына, и получать от него только сексуальное удовольствие", — написала телеведущая.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Ивлев резко высказался о разводе.
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Женский форум
Звёзды , Роза Сябитова
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