Сябитова высказалась о сексе с молодыми

Телеведущая Роза Сябитова высказалась на тему отношений женщин старше 50 лет с молодыми мужчинами. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам ведущей "Давай поженимся!", часто женщины в возрасте отлично выглядят:

"Они здоровы, умны, активны, сексуальны, и с ними интересно. Да, и сами молодые мужчины считают, что эти отношения для них большая удача".

После 50 у женщин нет цели выйти замуж и родить детей, поэтому Роза Сябитова считает, что для них отношения с молодым — способ получить удовольствие. Однако сама она бы не стала вступать в подобный роман.