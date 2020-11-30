По всей видимости, представители российского шоу-бизнеса почувствовали, что настала благоприятная пора для жалоб на свое бедственное положение. Вслед за стриптизером Тарзаном, продюсером Иосифом Пригожиным, Еленой Воробей и другими лишенными заработка артистами на отсутствие средств к существованию посетовал 82-летний поэт-песенник Илья Резник.
Примечательно, что не так давно маэстро и сам осуждал коллег за постоянное нытье на нелегкую долю и даже предлагал «бедным» звездам поправить материальное положение посредством продажи своих роскошных особняков. И вот теперь поэт сам вынужден обращаться за помощью к неравнодушным друзьям.
— У нас с Ирой ничего не изменилось. Как жили на подаяния, так и живем. У нас есть близкие и дорогие сердцу друзья: Сергей и Константин, к которым мы периодически обращаемся за помощью на хлеб насущный. Они воцерковленные люди, всегда помогают. Когда очень трудно, я звоню Аллочке с Максимом, — признается Резник в разговоре с «Sobesednik.ru».