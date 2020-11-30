Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Как жили на подаяния, так и живем»: обнищавший Резник обращается за помощью к Пугачевой и Галкину 

Экспресс газета 51 минуту назад
«Как жили на подаяния, так и живем»
Фото: Экспресс газета
По всей видимости, представители российского шоу-бизнеса почувствовали, что настала благоприятная пора для жалоб на свое бедственное положение. Вслед за стриптизером Тарзаном, продюсером Иосифом Пригожиным, Еленой Воробей и другими лишенными заработка артистами на отсутствие средств к существованию посетовал 82-летний поэт-песенник Илья Резник.
Примечательно, что не так давно маэстро и сам осуждал коллег за постоянное нытье на нелегкую долю и даже предлагал «бедным» звездам поправить материальное положение посредством продажи своих роскошных особняков. И вот теперь поэт сам вынужден обращаться за помощью к неравнодушным друзьям.
— У нас с Ирой ничего не изменилось. Как жили на подаяния, так и живем. У нас есть близкие и дорогие сердцу друзья: Сергей и Константин, к которым мы периодически обращаемся за помощью на хлеб насущный. Они воцерковленные люди, всегда помогают. Когда очень трудно, я звоню Аллочке с Максимом, — признается Резник в разговоре с «Sobesednik.ru».
Видео дня. Девушки показали, что делает с ними макияж
Экспресс газета: последние новости
Сын Сергея Зверева стал бомжом Сын Сергея Зверева стал бомжом «Все очень непросто»: спектакли с Еленой Борщевой отменили «Все очень непросто»: спектакли с Еленой Борщевой отменили Светлана Светличная госпитализирована Светлана Светличная госпитализирована
Женский форум
Звёзды , Илья Резник , Елена Воробей , Иосиф Пригожин , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которые, возможно, все еще живы
10:04
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение