Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Больно от происходящего»: дочь Заворотнюк рассказала о матери 

Анна Арсеньева 1 час назад
Дочь Заворотнюк: «Больно от происходящего»
Фото: @anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о ее болезни. Она написала в своем Instgram-аккаунте пост, приуроченный ко Дню матери.
По словам девушки, это "самый важный и родной человек". Сейчас ее мама "тяжело больна", однако она уверена, что они победят все плохое.

"Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя Мама, не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но ещё и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом" (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала Анна Заворотнюк.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Жигунов высказался о появлении Заворотнюк на ТВ.
Видео дня. Девушки показали, что делает с ними макияж
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которые, возможно, все еще живы
10:04
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение