Дочь Заворотнюк: «Больно от происходящего»

"Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя Мама, не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но ещё и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом" (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала Анна Заворотнюк.