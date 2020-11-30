Дочь Заворотнюк: «Больно от происходящего»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о ее болезни. Она написала в своем Instgram-аккаунте пост, приуроченный ко Дню матери.
По словам девушки, это "самый важный и родной человек". Сейчас ее мама "тяжело больна", однако она уверена, что они победят все плохое.
"Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя Мама, не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но ещё и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом" (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала Анна Заворотнюк.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Жигунов высказался о появлении Заворотнюк на ТВ.