Поэт-песенник Илья Резник рассказал, что ему помогают с деньгами друзья. Об этом он заявил в интервью Sobesednik.ru.

По словам Резника, пандемия не повлияла на его финансовое положение, так как у него никогда не было огромных доходов.

"Как жили на подаяния, так и живем. У нас есть близкие и дорогие сердцу друзья: Сергей и Константин, к которым мы периодически обращаемся за помощью на хлеб насущный. Они воцерковленные люди, всегда помогают. Когда очень трудно, я звоню Аллочке с Максимом".

Как рассказал артист, Пугачева и Галкин не раз помогали его семье деньгами: