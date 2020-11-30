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«Когда очень трудно, звоню Аллочке»: Резник признался, что живет «на подаяния» 

Анна Арсеньева 1 час назад
«Как жили на подаяния, так и живем»
Фото: globallookpress.com
Поэт-песенник Илья Резник рассказал, что ему помогают с деньгами друзья. Об этом он заявил в интервью Sobesednik.ru.
По словам Резника, пандемия не повлияла на его финансовое положение, так как у него никогда не было огромных доходов.

"Как жили на подаяния, так и живем. У нас есть близкие и дорогие сердцу друзья: Сергей и Константин, к которым мы периодически обращаемся за помощью на хлеб насущный. Они воцерковленные люди, всегда помогают. Когда очень трудно, я звоню Аллочке с Максимом".

Как рассказал артист, Пугачева и Галкин не раз помогали его семье деньгами:

"В этом году мы позвонили им 18 июня, в день рождения Максима, так как у нас возникла очень трудная ситуация. Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима. Оказалось, что ровно год назад, в этот же день, мы обращались к ним за помощью: тогда нам требовались средства, чтобы оплатить срочную операцию маме Иры".

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы гонорары российских звезд в пандемию.
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Звёзды , Илья Резник , ИД "Собеседник"
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