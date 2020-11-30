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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Ивлев резко высказался о разводе 

Анна Арсеньева 2 часа назад
На слуху: Ивлев резко высказался о разводе
Фото: @ivlevchef
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Мать детей рэпера Сереги обвинила его разгульном образе жизни

@seryogamusic
Мать двоих детей рэпера Сереги, Полина Ололо, в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказала о похождениях своего гражданского мужа.
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Кончаловский на коленях умолял жену не разводиться

@mityakonchalovsky
Дмитрий Кончаловский на коленях умолял Ольгу Спиркину не разводиться с ним. Они прожили в браке три года, но Ольга не захотела мириться с вредными привычками мужа.
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Сябитова высказалась о романах зрелых женщин с молодыми

@syabitova_roza
Телеведущая Роза Сябитова высказалась на тему отношений женщин старше 50 лет с молодыми мужчинами. У них нет цели выйти замуж и родить детей, поэтому подобный роман — способ получить удовольствие.
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"Правду знаем только я, жена и моя женщина"

@lera_kudenkova
Константин Ивлев резко высказался о своем разводе и новых отношениях с молодой журналисткой. После 23 лет брака шеф-повар принял решение расстаться с женой.
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"Человек упал в моих глазах, как ничтожество!": Боню обидели в день рождения

РИА Новости
Виктория Боня рассказала о предательстве в собственный день рождения. 28 ноября звезда отмечала 41-летие. Виктория устроила роскошный праздник в дорогом отеле, однако не все прошло гладко.
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Видео дня. Девушки показали, что делает с ними макияж
Женский форум
Звёзды , Ольга Спиркина , Виктория Боня , Константин Ивлев , Роза Сябитова , РИА Новости , НТВ
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