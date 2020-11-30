На слуху: Ивлев резко высказался о разводе 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@seryogamusic

Мать двоих детей рэпера Сереги, Полина Ололо, в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказала о похождениях своего гражданского мужа.

@mityakonchalovsky

Дмитрий Кончаловский на коленях умолял Ольгу Спиркину не разводиться с ним. Они прожили в браке три года, но Ольга не захотела мириться с вредными привычками мужа.

@syabitova_roza

Телеведущая Роза Сябитова высказалась на тему отношений женщин старше 50 лет с молодыми мужчинами. У них нет цели выйти замуж и родить детей, поэтому подобный роман — способ получить удовольствие.

@lera_kudenkova

Константин Ивлев резко высказался о своем разводе и новых отношениях с молодой журналисткой. После 23 лет брака шеф-повар принял решение расстаться с женой.

РИА Новости