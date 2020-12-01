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«Вновь собирается замуж»: Жорин объяснил, почему Гагарина торопится развестись с Исхаковым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Адвокат объяснил, почему Гагарина хочет развестись
Фото: Globallookpress.com
Адвокат Сергей Жорин не исключил, что певица Полина Гагарина в ближайшее время снова выйдет замуж. На это указывает, в частности, ее стремление, как можно скорее развестись с мужем модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Полина Гагарина с мужем. Фото: Globallookpress.com

«Не исключено, что есть необходимость срочно развестись. Возможно, артистка хочет поскорее стать свободной или вновь собирается замуж. Тем более, иск подан в конце года».

Сергей Жорин Как отметил Жорин, мировой суд занимается разделом имущества до 50 тысяч рублей. Таким образом вывод очевиден: Гагарина и Исхаков расстались полюбовно и не будут делить совместно нажитое имущество. Кроме того, не возникнет вопросов и о воспитании ребенка. Иначе к делу подключили бы районный, а не мировой суд, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что у Исхакова и Гагариной есть совместная дочь. Как отмечал фотограф, после расставания им с певицей удалось сохранить добрые отношения. Смотрите также:
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Звёзды , Сергей Жорин , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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