Как сейчас выглядит темнокожий внук Кончаловского

Как мы уже знаем, личная жизнь Андрея Кончаловского была довольно бурной. Он был женат пять раз и стал отцом семь раз.

Сегодня мы расскажем о внебрачной дочери Андрея Сергеевича — Дарье, рожденной в союзе с актрисой Ириной Бразговкой . Отметим, что отношения со своей возлюбленной, Кончаловский официально не регистрировал. Но известный режиссер продолжает участвовать в судьбе и жизни своей дочери.

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Звездный режиссер — многодетный отец. Взрослые дети подарили ему десять внуков. Сегодня мы расскажем о внуке, которого подарила ему Дарья Кончаловская.

40-летняя дочь российского режиссера также является многодетной мамой, у нее трое сыновей и дочь. Отметим, что один из сыновей родился от араба.

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Знакомство Дарьи с будущим отцом ее сына произошло на отдыхе в Египте. На тот момент ее возлюбленный работал аниматором. Курортный роман продолжался год, а после она вернулась к себе на родину и узнала о своем «интересном положении». От отца мальчика — Хакима, Дарья не требует ничего, с ним она осталась в дружеских отношениях.

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Захар по линии своего отца — уроженца Туниса унаследовал смуглый цвет кожи и черные арабские глаза. В этом году 11-летний внук Кончаловского пошел в пятый класс.