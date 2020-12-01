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Певицу Валерию затравили за короткое платье и чулки в сетку 

Lenta.ru 4 часа назад
Валерию затравили за короткое платье и чулки в сетку
Фото: @valeriya
Певицу Валерию затравили из-за фотографии в коротком платье и чулках. Артистка выложила фото в Instagram со съемок нового клипа.
В подписи к посту поп-звезда пожаловалась на то, что работать ей пришлось в «совершенно спартанских» условиях, а переодевалась для съемок она прямо в машине.
@valeriya
Интернет-пользователей рассердил рассказ Валерии о тяжелой работе, комментаторы предложили ей примерить «робу шахтера, металлурга или защитный костюм врача». Не все подписчики певицы оценили ее внешний вид: «сплошной разврат», «вульгарно выглядит». Другие же отметили, что Валерия находится в прекрасной форме.
В ответ на травлю исполнительница сопроводила свой пост цитатами комментаторов в виде хештегов: #выжемать, #чайнешешнадцать, #чемстаршетемменьшеодежды и #сплошнойразврат.
Ранее артистка с мужем Иосифом Пригожиным сделали несколько заявлений, связанных с падением заработков. Они пожаловались, что стали меньше зарабатывать из-за пандемийных ограничений. Но супругов не остановило это от поездки на отдых в Дубаи. Тогда же Сергей Шнуров высмеял коллег по цеху в очередном стихотворении.
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Женский форум 4
Звёзды , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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