Валерию затравили за короткое платье и чулки в сетку

Певицу Валерию затравили из-за фотографии в коротком платье и чулках. Артистка выложила фото в Instagram со съемок нового клипа.

В подписи к посту поп-звезда пожаловалась на то, что работать ей пришлось в «совершенно спартанских» условиях, а переодевалась для съемок она прямо в машине.

@valeriya

Интернет-пользователей рассердил рассказ Валерии о тяжелой работе, комментаторы предложили ей примерить «робу шахтера, металлурга или защитный костюм врача». Не все подписчики певицы оценили ее внешний вид: «сплошной разврат», «вульгарно выглядит». Другие же отметили, что Валерия находится в прекрасной форме.

В ответ на травлю исполнительница сопроводила свой пост цитатами комментаторов в виде хештегов: #выжемать, #чайнешешнадцать, #чемстаршетемменьшеодежды и #сплошнойразврат.