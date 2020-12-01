Адвокат объяснил, почему Гагарина хочет развестись

Фото: @gagara1987 @gagara1987

Мужчина не исключил, что девушка планирует снова выйти замуж. Иначе к чему такоое стремление, как можно скорее развестись с мужем модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Полина Гагарина с мужем.

«Не исключено, что есть необходимость срочно развестись. Возможно, артистка хочет поскорее стать свободной или вновь собирается замуж. Тем более, иск подан в конце года».

Сергей Жорин Как отметил Жорин, мировой суд занимается разделом имущества до 50 тысяч рублей. Таким образом вывод очевиден: Гагарина и Исхаков расстались полюбовно и не будут делить совместно нажитое имущество и определять опеку над ребенком.