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Жорин объяснил, почему Гагарина торопится развестись с Исхаковым

Даня Виттиг
3 часа назад
Адвокат Сергей Жорин рассказал, в чем причина спешного развода певицы Гагариной.
Адвокат объяснил, почему Гагарина хочет развестись
Фото: @gagara1987@gagara1987
Мужчина не исключил, что девушка планирует снова выйти замуж. Иначе к чему такоое стремление, как можно скорее развестись с мужем модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Полина Гагарина с мужем.
«Не исключено, что есть необходимость срочно развестись. Возможно, артистка хочет поскорее стать свободной или вновь собирается замуж. Тем более, иск подан в конце года».
Сергей Жорин Как отметил Жорин, мировой суд занимается разделом имущества до 50 тысяч рублей. Таким образом вывод очевиден: Гагарина и Исхаков расстались полюбовно и не будут делить совместно нажитое имущество и определять опеку над ребенком.
Иначе к делу подключили бы районный, а не мировой суд, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее "Рамблер" сообщал, что жена Ефремова подала на развод.
Звёзды,Полина Гагарина,Сергей Жорин,Комсомольская правда,
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