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Певицу Валерию затравили за короткое платье и чулки в сетку 

Даня Виттиг 3 часа назад
Валерию затравили из-за эпатажной фотографии, которую она выложила в своем Instagram. На фото 52-летняя певица предстала в коротком платье и чулках.
В посте поп-звезда пожаловалась на то, что работать ей пришлось в «совершенно спартанских» условиях, а переодевалась для съемок она прямо в машине.
@valeriya
Однако пользователей рассердил рассказ Валерии о тяжелой работе, комментаторы предложили ей примерить «робу шахтера, металлурга или защитный костюм врача».
Но еще больше подписчикоов не оценили внешний вид певицы: «сплошной разврат», «вульгарно выглядит». Хотя Валерия находится в прекрасной физической форме.
В ответ на травлю исполнительница сопроводила свой пост цитатами комментаторов в виде хештегов: #выжемать, #чайнешешнадцать, #чемстаршетемменьшеодежды и #сплошнойразврат.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Собчак осудили за отдых в Дубае.
Звёзды , Видео , Валерия
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