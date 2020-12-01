Все новости на карте

Валерию затравили из-за эпатажной фотографии, которую она выложила в своем Instagram. На фото 52-летняя певица предстала в коротком платье и чулках.

В посте поп-звезда пожаловалась на то, что работать ей пришлось в «совершенно спартанских» условиях, а переодевалась для съемок она прямо в машине.

@valeriya

Однако пользователей рассердил рассказ Валерии о тяжелой работе, комментаторы предложили ей примерить «робу шахтера, металлурга или защитный костюм врача».

Но еще больше подписчикоов не оценили внешний вид певицы: «сплошной разврат», «вульгарно выглядит». Хотя Валерия находится в прекрасной физической форме.

В ответ на травлю исполнительница сопроводила свой пост цитатами комментаторов в виде хештегов: #выжемать, #чайнешешнадцать, #чемстаршетемменьшеодежды и #сплошнойразврат.