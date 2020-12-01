Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Ведущая Первого канала покритиковала женщин за браки с ровесниками их сыновей 

Lenta.ru 2 часа назад
Сябитова осудила женщин за браки с молодыми мужчинами
Фото: @syabitova_roza
Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова покритиковала женщин постарше за отношения и браки с молодыми мужчинами, которые являются ровесниками их сыновей. Пост с этими размышлениями она опубликовала в Instagram.
Телесваха отметила, что разница в возрасте в любую сторону перестала быть помехой для счастливых отношений. По ее мнению, все чаще женщины после 50 лет встречаются с мужчинами намного младше.
«Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно», — заметила Сябитова. По ее мнению, в таких отношениях по сути партнерша получает только сексуальное удовольствие.
Ведущая посчитала, что, однако, в таких отношениях женщины зачастую отлично выглядят, а молодые мужчины считают подобные союзы большой удачей для них. «Может я не права, и не заметила, как изменился мир?» — задумалась телесваха.
Ранее Роза Сябитова назвала культ молодости убийцей женщин старше 50 лет. Она подчеркнула, что в современном обществе красота — это гладкость кожи и подтянутая фигура, а не ум, профессионализм и опыт.
Видео дня. Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Последние новости
Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии ФСО потребовала миллиард рублей с фигуранта дела о хищениях в резиденции Путина ФСО потребовала миллиард рублей с фигуранта дела о хищениях в резиденции Путина
Женский форум
Звёзды , Роза Сябитова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение